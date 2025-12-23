Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein - aber mit Drogen

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Montag (22.12.2025) auf Dienstag (23.12.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen 19-jährigen aus Neustadt/Weinstraße, der mit seinem Auto in der Bahnhofstraße fuhr. Während dieser Kontrolle äußerte der 19-jährige spontan, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Zudem ergaben sich bei dem Fahrzeuglenker Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel, was auch ein Drogenschnelltest bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf einer Dienststelle wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Trunkenheit im Verkehr.

