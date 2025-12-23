PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein - aber mit Drogen

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Montag (22.12.2025) auf Dienstag (23.12.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen 19-jährigen aus Neustadt/Weinstraße, der mit seinem Auto in der Bahnhofstraße fuhr. Während dieser Kontrolle äußerte der 19-jährige spontan, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Zudem ergaben sich bei dem Fahrzeuglenker Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel, was auch ein Drogenschnelltest bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf einer Dienststelle wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:31

    POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

    Hochdorf-Assenheim (ots) - Nach dem Konsum von alkoholischen Getränken in einer Kneipe wollte eine 49-jährige stark alkoholisiert mit ihrem Auto von dannen fahren. Als die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt vor Ort eintrafen, saß die Dame in ihrem Auto und war bereit, dies zu starten, was jedoch nicht gelang. Um eine Fort- bzw. Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel der 49-jährigen sichergestellt. Ein Alkoholtest konnte vor Ort nicht ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:30

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - In der Zeit von 08:15 bis 11:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am vergangenen Montag (22.12.2025) im Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten drei Handyverstöße sowie zwei Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden technische Mängel festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:33

    POL-PDLU: Frankenthal - Betrunken Unfall gebaut

    Frankenthal (ots) - Am 22.12.2025, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Frankenthal die Julius-Bettinger-Straße in Richtung Schraderstraße. An der dortigen Einmündung kollidiert er mit einer Straßenlaterne und entfernt sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise kann das Fahrzeug durch die eingesetzte Streife an der Halteranschrift angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren