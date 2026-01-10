PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchte Sachbeschädigung durch Fußballfan

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag, den 09.01.2026 gegen 15:30 Uhr konnten Polizisten beobachten, wie ein junger Mann Aufkleber an dem Rohrpfosten eines Verkehrsschildes in der Zweibrücker Straße in Landau anbrachte. Bei einer anschließenden Personenkontrolle konnten bei dem 25-Jährigen verschiedene Aufkleber eines regionalen Fußballvereins aufgefunden und sichergestellt werden. Anschließend entfernte der 25-Jährige die Aufkleber von dem Rohrpfosten. Der 25-Jährige muss sich nun wegen versuchter Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dennis Bettinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

