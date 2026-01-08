Hauptzollamt München

HZA-M: Zoll entdeckt Goldschmuck, versteckt in Instant Nudeln

München (ots)

Goldschmuck, versteckt in Instant Nudeln, hat eine 23-jähriger Frau versucht, über den Münchner Flughafen nach Deutschland zu schmuggeln.

Die Münchner Zöllner staunten nicht schlecht, als sie unter Einsatz eines Röntgengeräts das Reisegepäck einer jungen Frau durchleuchteten. Dabei entdeckten die Beamten Goldschmuck, versteckt in Instant Nudeln.

"Der Zoll entdeckt immer wieder außergewöhnliche Schmuggelverstecke", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Schule beendet - was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 26.09.2026 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Straße stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

Original-Content von: Hauptzollamt München, übermittelt durch news aktuell