Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Blutentnahme nach Trunkenheitsfahrt

Landau (ots)

Am Samstagmorgen, den 10.01.2026 gegen 02:40 Uhr wurde ein 33-jähriger BMW-Fahrer im Westring in Landau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Aufgrund dessen wurde dem 33-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zur Dienststelle verbracht. Da der 33-Jährige diesen verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und der 33-Jährige muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

