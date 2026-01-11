PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein, jedoch unter Alkoholeinfluss...

Landau (ots)

... war am Samstagvormittag, den 10.01.2026 gegen 11:10 Uhr eine 61-Jährige Rollerfahrerin in der Dresdener Straße in Landau unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass 61-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades war. Zudem konnten die Polizisten Atemalkoholgeruch vernehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Aufgrund dessen wurde der 61-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Rollerfahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dennis Bettinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

