Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überwachung des Nachtfahrverbotes - Weiterfahrt untersagt!

B10 (Annweiler) (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde das Nachtfahrverbot auf der B10 durch Beamte der Polizei Landau überwacht. Innerhalb einer Stunde wurden insgesamt sechs LKW kontrolliert, welche allesamt die B10 berechtigt befuhren. Jedoch konnte festgestellt werden, dass die Berufskraftfahrerqualifikation eines 49-jährigen LKW-Fahrers abgelaufen war, sodass dieser nicht mehr zum Führen des LKW berechtigt war. Dem LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, weshalb durch den zuständigen Disponenten ein Ersatzfahrer organisiert werden musste.

Gegen den 49-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Disponent muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell