Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerfahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis

Landau (ots)

Am Samstagmittag, den 10.01.2026 gegen 13:15 Uhr wurde eine Rollerfahrerin auf einem Feldweg im Bereich der Wollmesheimer Höhe in Landau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte die 37-Jährige Fahrerin einen vietnamesischen Führerschein samt Übersetzung aus. Bei einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die 37-Jährige bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnt und die Umschreibung ihrer Fahrerlaubnis nach sechs Monaten versäumte. Aufgrund dessen wurde der 37-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Kleinkraftrad untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dennis Bettinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

