Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Sachbeschädigung an LKW - Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

Am 11.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 20:15 Uhr eine Sachbeschädigung an einem LKW gemeldet, welcher in der Straße Im Niedersand in Offenbach geparkt war. Vor Ort gab der Mitteiler an, dass der LKW durch drei Jugendliche mit Steinen beworfen wurde. Hierdurch wurde die Frontscheibe beschädigt. Die Jugendlichen konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

