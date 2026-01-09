Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Cannabispflanzenfund: 22-jähriger Tatverdächtiger sitzt in U-Haft - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Nach dem Fund einer großen Menge Cannabispflanzen in Erndtebrück-Birkelbach, wir berichteten am 07.01.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6191914), ist der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl.

Eine Referenzmenge der Cannabispflanzen wird vom LKA auf dessen Wirkstoffgehalt getestet. Der Rest der Pflanzen wird vernichtet.

