Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Cannabispflanzenfund: 22-jähriger Tatverdächtiger sitzt in U-Haft - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Nach dem Fund einer großen Menge Cannabispflanzen in Erndtebrück-Birkelbach, wir berichteten am 07.01.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6191914), ist der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl.

Eine Referenzmenge der Cannabispflanzen wird vom LKA auf dessen Wirkstoffgehalt getestet. Der Rest der Pflanzen wird vernichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

