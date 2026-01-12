PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Eschbach bei Landau (ots)

83-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.01.2026

Die von der Polizei seit 01.01.2026 betriebenen Suchmaßnahmen, sowie eine Öffentlichkeitsfahndung, führten zunächst nicht zum Antreffen des Mannes aus der Region.

Seit Freitag, den 09.01.2026, besteht nun traurige Gewissheit. Der Vermisste konnte tot in einem unwegsamen Waldstück bei Klingenmünster aufgefunden werden.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich durch die Ermittlungen nicht ergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

