POL-PDLD: Wörth/Kandel - Eisplatten fallen von LKWs

Wörth/Kandel (ots)

Am frühen Morgen des 12.01.26 bei noch frostigen Temperaturen beschädigten herunterfallende Eisplatten von Sattelzugaufliegern zwei Fahrzeuge. Der erste Unfall ereignete sich auf der B9 bei Wörth. Hier flog die Eisplatte direkt auf die Windschutzscheibe eines PKW und beschädigte diese so stark, dass der PKW abgeschleppt werden musste. Gegen den LKW Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einem weiteren Unfall auf der A65 bei Kandel-Nord beschädigte eine herunterfallende Eisplatte ebenfalls die Windschutzscheibe eines PKW. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt trotz Hupens des PKW-Fahrers fort. Der LKW-Fahrer konnte im Nachgang ermittelt werden. Er muss sich wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

