POL-PDLD: Dierbach/L544 - Unfallflucht durch Lkw-Fahrer am Abend
Dierbach (ots)
Am gestrigen Abend um 20:15 stießen ein Pkw und ein Lkw auf der L544 zwischen Oberhausener Kreisel und Niederotterbach kurz vor der Einmündung zum Kaplaneihof (K23) zusammen. Am Pkw entstand hierdurch Sachschaden. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.
