Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dierbach/L544 - Unfallflucht durch Lkw-Fahrer am Abend

Dierbach (ots)

Am gestrigen Abend um 20:15 stießen ein Pkw und ein Lkw auf der L544 zwischen Oberhausener Kreisel und Niederotterbach kurz vor der Einmündung zum Kaplaneihof (K23) zusammen. Am Pkw entstand hierdurch Sachschaden. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

