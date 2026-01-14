POL-PDLD: Schwegenheim - Schulwegkontrolle
Schwegenheim (ots)
Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Schwegenheim durch. Eine Vielzahl der Kinder war mit Fahrrädern ohne entsprechende Beleuchtung unterwegs. Zudem wurden drei Verstöße wegen fehlender oder unzureichender Kindersicherung geahndet.
