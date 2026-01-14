POL-PDLD: Schwegenheim - Schulwegkontrolle

Steinweiler (ots) - Dienstagabend hatte sich ein Mann mit seinem PKW im Bereich Rosenhof im Schlamm festgefahren. Nach einiger Zeit konnte er sich selbstständig befreien und fuhr nur weniger Meter später, vermutlich aufgrund der verdreckten Reifen, im Kurvenbereich gegen einen Baum. Er wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle ...

