Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: Geldautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in Pützchen-Bechlinghoven ein Geldausgabeautomat aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25.12.2025, 22:40 Uhr, und Montag, 29.12.2025, 09:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf derzeit ungeklärtem Weg in das Gebäude an der Marktstraße. Von hier aus verschafften sie sich Zugang zur Rückseite des Automaten.

Nach aktuellem Sachstand wurde die Rückseite des Automaten aufgebrochen sowie darin befindliche Geldkassetten entwendet. Die Beschädigungen wurden am Montagmorgen von Berechtigten bemerkt, die das Gebäude betraten. Nach der Spurensicherung am beschädigten Automaten durch den Erkennungsdienst übernahm das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen.

Die Beamten bitten dabei um Zeugenhinweise: Wer in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

