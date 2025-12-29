Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Brenig: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - 57-Jährige verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag (28.12.2025) in Bornheim-Brenig wurde eine 57-jährige Frau schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 12:35 Uhr, war ein 61-jähriger Autofahrer auf der Heimerzheimer Straße (L182) in Richtung Swisttal-Heimerzheim unterwegs und bog nach links in die Straße "Lückenhof" ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand verlor er dabei auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in Richtung einer Scheune und kollidierte mit einem Pfeiler des Scheunenvordaches. Das Fahrzeug kippte und kam auf der Seite zum Liegen.

Die 57-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Das beschädigte Auto wurde mit einem Abschleppwagen geborgen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernahm das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell