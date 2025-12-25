Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Eduard-Pflüger-Straße in Bonn-Gronau am Mittwoch (24.12.2025).

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gelangten die noch unbekannten Täter zwischen 13:45 Uhr und 17:10 Uhr auf das Grundstück und schlugen ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Zimmer des Hauses nach Wertsachen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Nach erfolgter Spurensicherung durch ein Team der Kriminalwache übernimmt das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum, die in Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch stehen könnten, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell