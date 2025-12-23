PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, den 17.12.2025, in Bonn-Endenich ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 14:05 Uhr, verließ ein noch unbekannter Autofahrer den Parkplatz eines Supermarktes auf der Erich-Hoffmann-Straße. Nach dem derzeitigen Sachstand bog er von der Parkplatzausfahrt nach links in die Erich-Hoffmann-Straße ein und übersah dabei das Fahrzeug eines 67-Jährigen, der dort in Fahrtrichtung Hermann-Wandersleb-Ring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin des 67-Jährigen leichte Verletzungen.

Nachdem die Unfallbeteiligten zunächst ausgestiegen waren, um den Sachschaden zu begutachten, fuhr der Unbekannte, der als Mann mit Glatze beschrieben wurde, schließlich davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:39

    POL-BN: Bonn-Südstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrparteienhaus

    Bonn (ots) - Am Montagabend (22.12.2025) brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses an der Königstraße in der Bonner Südstadt ein. Im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 20:05 Uhr gelangten die Einbrecher ins Treppenhaus und begaben sich ins vierte Obergeschoss des Hauses. Dort brachen sie zwei Wohnungstüren benachbarter Wohnungen auf, durchwühlten ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:30

    POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

    Bonn (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Samstagabend (20.12.2025) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bernkasteler Straße in Friesdorf einzubrechen. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 19:15 Uhr auf eine neben dem Mehrfamilienhaus befindliche Garage und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Nachbarin, die auf die Personen aufmerksam ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:30

    POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter nach Betrugsdelikt identifiziert

    Köln (ots) - Nach einem Betrugsdelikt hatte die Bonner Polizei am 18.12.2025 auf richterlichen Beschluss Fotos eines bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht. Er soll am 08.07.2025 in der Kölner Innenstadt sowie am 09.07.2025 in Köln-Nippes und zweimal in Köln-Höhenberg mit einer rechtswidrig erlangten Debitkarte Bargeld abgehoben haben (siehe dazu auch unsere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren