Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, den 17.12.2025, in Bonn-Endenich ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 14:05 Uhr, verließ ein noch unbekannter Autofahrer den Parkplatz eines Supermarktes auf der Erich-Hoffmann-Straße. Nach dem derzeitigen Sachstand bog er von der Parkplatzausfahrt nach links in die Erich-Hoffmann-Straße ein und übersah dabei das Fahrzeug eines 67-Jährigen, der dort in Fahrtrichtung Hermann-Wandersleb-Ring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin des 67-Jährigen leichte Verletzungen.

Nachdem die Unfallbeteiligten zunächst ausgestiegen waren, um den Sachschaden zu begutachten, fuhr der Unbekannte, der als Mann mit Glatze beschrieben wurde, schließlich davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell