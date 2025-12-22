Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Samstagabend (20.12.2025) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bernkasteler Straße in Friesdorf einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 19:15 Uhr auf eine neben dem Mehrfamilienhaus befindliche Garage und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Nachbarin, die auf die Personen aufmerksam wurde, überraschte sie dabei und rief laut nach ihnen. Die Männer, die aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschrieben werden können, flüchteten daraufhin über die Bernkasteler Straße in Richtung Servatiusstraße vom Tatort. Sie konnten bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder bei der Flucht beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

