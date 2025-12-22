PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Samstagabend (20.12.2025) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bernkasteler Straße in Friesdorf einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 19:15 Uhr auf eine neben dem Mehrfamilienhaus befindliche Garage und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Nachbarin, die auf die Personen aufmerksam wurde, überraschte sie dabei und rief laut nach ihnen. Die Männer, die aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschrieben werden können, flüchteten daraufhin über die Bernkasteler Straße in Richtung Servatiusstraße vom Tatort. Sie konnten bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder bei der Flucht beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 07:30

    POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter nach Betrugsdelikt identifiziert

    Köln (ots) - Nach einem Betrugsdelikt hatte die Bonner Polizei am 18.12.2025 auf richterlichen Beschluss Fotos eines bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht. Er soll am 08.07.2025 in der Kölner Innenstadt sowie am 09.07.2025 in Köln-Nippes und zweimal in Köln-Höhenberg mit einer rechtswidrig erlangten Debitkarte Bargeld abgehoben haben (siehe dazu auch unsere ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:37

    POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hebt Geld mit fremder Debitkarte ab - Wer kennt diese Person?

    Bonn (ots) - Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bisher unbekannten Tatverdächtigen. Nachdem eine 19-jährige Frau ihre Debitkarte samt PIN verloren hatte, musste sie daraufhin im Nachgang Abhebungen von ihrem Konto feststellen. Im Zuge der Ermittlungen konnten Videosicherungen ausgewertet werden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren