Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hebt Geld mit fremder Debitkarte ab - Wer kennt diese Person?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bisher unbekannten Tatverdächtigen.

Nachdem eine 19-jährige Frau ihre Debitkarte samt PIN verloren hatte, musste sie daraufhin im Nachgang Abhebungen von ihrem Konto feststellen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Videosicherungen ausgewertet werden, die einen jungen Mann sowohl am 08.07.2025 in der Kölner Innenstadt, am 09.07.2025 in Köln - Nippes sowie zweimal in Köln-Höhenberg bei Abhebevorgängen mit der entwendeten Karte zeigen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, werden nun Bilder von ihm veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/189662 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

