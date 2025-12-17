Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in Bonn - Ippendorf aufgenommen. Am Dienstagabend (16.12.2025) gegen 17:48 Uhr wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Im Eichholz auf eine ungewöhnliche Kälte in ihrem Haus aufmerksam. Als sie nach dem Rechten sah, konnte sie feststellen, dass die Terrassentür offen stand und das mehrere Schränke und Schubläden durchwühlt worden waren. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Nach der Spurenlage verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:50 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss des freistehenden Einfamilienhauses Zutritt zu dem Objekt und suchten in den Wohnräumen nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Tatverdächtigen einen Tresor. Anschließend entfernten sich die Einbrecher unbemerkt vom Tatort.

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

