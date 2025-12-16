Polizei Bonn

POL-BN: Bonn - Lannesdorf: Alkoholtest bei 37- jährigem Autofahrer positiv

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16.12.2025), gegen 02:20 Uhr, überprüften Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg einen 37-jährigen Autofahrer, der in stockender Fahrweise von der Kortrijker Straße auf den Parkplatz des Stadions Pennenfeld fuhr. Bei einer Außentemperatur von gerade einmal 6 Grad hatte der Mann außerdem beide Autoscheiben geöffnet. Nachdem der Fahrer durch die eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert wurde, fiel zudem die verwaschene Sprache des Mannes auf. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte der 37-Jährige außerdem keine Fahrzeugpapiere vorweisen. Ein freiwillig von ihm vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille, weshalb die Beamten ihn zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten. Nach der Anzeigenerstattung, der Sicherstellung des Führerscheins sowie der Untersagung der Weiterfahrt wurde der Mann vor Ort von den Beamten entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

