Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Raub auf Goldschmied - Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der Montagabend (15.12.2025) ein Goldschmiedegeschäft auf der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf überfallen hat. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betrat der Mann, der sein Gesicht vermummt hatte, gegen 18:13 Uhr den Geschäftsraum. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangte der Täter von dem Inhaber zunächst die Herausgabe von Bargeld. Dann habe der Täter den Mann hinter dem Tresen in eine Ecke gedrängt und unvermittelt mehrfach mit der Schusswaffe auf den Kopf geschlagen. Nachdem er von ihm abgelassen hatte griff er in die Vitrinen, um die dort gelagerten Schmuckstücke in seinen Rucksack zu packen. Mit der Beute verließ der Tatverdächtige sodann das Geschäft. Mehrere Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam, wobei ein Mann zunächst die Verfolgung aufnahm, den Tatverdächtigen dann jedoch aus den Augen verlor. Bei seiner Flucht verlor der mutmaßliche Räuber einen Teil seiner Beute, konnte aber in Richtung der Toni-Mai-Halle entkommen.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Jüngeren Alters - ca. 180 bis 185 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose - führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte bis jetzt nicht zur Festnahme des Täters.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei übernahm die weiterführenden Ermittlungen zu dem Raub. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen. Der Tatverdächtige soll das Geschäft unmittelbar vor dem Tatgeschehen ausgekundschaftet haben.

Wem der Verdächtige dabei in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell