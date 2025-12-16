Polizei Bonn

POL-BN: Liebgewonnene Tradition: Polizei Bonn unterstützt Familienfonds "Robin Good"

100 Weihnachtsgeschenke an Kinder und Jugendliche übergeben

Bonn (ots)

Spielzeug, Bücher, Powerbanks, Sportgeräte oder Lichterketten: Wie schon in den vergangenen Jahren hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bonner Polizei die Möglichkeit, den Geschenkwunsch eines Kindes von einem "Wunschbaum" zu pflücken und für die Kinder und Jugendlichen zu besorgen. Gestern nahmen Botschafterkinder von Robin Good die Geschenke zusammen mit Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider und Andrea Elsmann von der Bonner Diakonie stellvertretend für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Einrichtung "update" in Bonn-Lengsdorf entgegen.

Generell werden durch Robin Good insbesondere in Armut lebende Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützt. Das Engagement des Familienfonds trägt dazu bei, dass sich die soziale, seelische und gesundheitliche Situation von Kindern in prekären Lebensverhältnissen verbessert. "Für viele Kinder ist es zum Beispiel nicht selbstverständlich, ein schönes Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Manchen Familien fehlt hierzu das Geld", so die Erfahrung des Robin Good-Teams.

Polizeipräsident Frank Hoever, der bei der Geschenkeübergabe gemeinsam mit der örtlichen Bezirksdienstbeamtin, Polizeihauptkommissarin Sandra Scherer, vor Ort war, freut sich sehr über das Engagement seiner Kolleginnen und Kollegen: "Ich finde es klasse, dass alle Wunschbaum-Geschenke schon nach drei Tagen "vergriffen" waren. Toll finde ich auch, dass so viele Kolleginnen und Kollegen, neben einer liebevollen Verpackung, persönliche Worte an die Kinder und Jugendlichen gerichtet haben. Auch wenn man nur den Vornamen der Beschenkten kennt, entsteht dennoch eine persönliche Verbindung."

Andrea Elsmann dankte im Namen von Robin Good für das tolle Engagement der Polizei-Belegschaft. "Die Aktion macht sichtbar, dass es Kinder gibt, für die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum nicht selbstverständlich sind. Wir sind dringend auf eine soziale Politik für Menschen angewiesen, die nicht selber auf ihre Belange aufmerksam machen können".

Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider betonte das große Problem der Kinderarmut in Bonn: "Gerade in einer so wohlhabenden Stadt wie Bonn mit vielen gut oder besserverdienenden Menschen ist es erschreckend, dass es viele Kinder gibt, die in Armut leben müssen. Gerade zur Weihnachtszeit wollen wir Ihnen ein paar schöne Momente schenken."

