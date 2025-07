POL-UL: (UL) Westerstetten - Bei Einbruch Tresor gestohlen/ Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Büro in Westerstetten.

Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr. Die 54-Jährige fuhr auf der B10 in Richtung Geislingen an der Steige. Kurz nach Amstetten kam sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Hier fuhr ein 42-jähriger Daimler-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. ...

