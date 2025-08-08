PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Einbrecher erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit Dienstag suchte die Polizei mit einer Fotofahndung nach einem Mann, der in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Horster Straße einbrach. Zeugenhinweise ermöglichten jetzt die Identifizierung des Tatverdächtigen. Die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
  • 08.08.2025 – 13:51

    POL-RE: Recklinghausen: Festnahmen nach Schüssen im Stadtteil Röllinghausen

    Recklinghausen (ots) - Durch einen schnellen Ermittlungserfolg konnten noch am Donnerstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen werden, die in Verbindung mit den Schüssen im Stadtteil Röllinghausen stehen könnten. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 25 Jahren und 44 Jahren. Beide wurden mit Hilfe von Spezialeinheiten der Polizei vorläufig ...

  • 08.08.2025 – 07:57

    POL-RE: Castrop-Rauxel: E-Scooter-Fahrer angefahren - Autofahrer gesucht - Korrektur

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstagabend kam es zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer zu einem Zusammenstoß - der unbekannte Autofahrer erkundigte sich zwar nach dem Gesundheitszustand, setzte seine Fahrt dann aber fort. Der leicht verletzte E-Scooter-Fahrer informierte am Abend die Polizei über die Unfallflucht. Gegen 18:15 Uhr war ein 16-Jähriger aus ...

  • 07.08.2025 – 14:16

    POL-RE: Recklinghausen: Mann bei Vorfall im Stadtteil Röllinghausen verletzt

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Am frühen Morgen wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz im Stadtteil Röllinghausen gerufen. Gegen vier Uhr morgens trafen die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein und fanden einen Mann mit einer Schussverletzung vor, er musste in ...

