Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Einbrecher erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit Dienstag suchte die Polizei mit einer Fotofahndung nach einem Mann, der in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Horster Straße einbrach. Zeugenhinweise ermöglichten jetzt die Identifizierung des Tatverdächtigen. Die Fahndung hat sich somit erledigt.
Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
