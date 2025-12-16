Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt/Bonn-Beuel: Fahrzeug nach Verkehrsdelikt sichergestellt - Überprüfung von Gegenständen im Kofferraum

Bonn (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 09:20 Uhr, kontrollierte eine Motorradstreife der Bonner Polizei im Bereich Lievelingsweg einen 21-jährigen Autofahrer, nachdem sich Anzeichen auf einen möglichen Lachgaskonsum während der Fahrt ergeben hatten. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizeibeamten im Innenraum des Wagens Lachgasflaschen fest. Im Kofferraum des Fahrzeugs befanden sich neben weiteren Gaskartuschen auch möglicherweise erlaubnispflichtige pyrotechnische Gegenstände, die zur weiteren Bewertung an das Fachkommissariat überstellt wurden.

Dem 21-jährigen Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und legten eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel vor. Die weiteren Ermittlungen hierzu übernimmt das Verkehrskommissariat.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Am frühen Nachmittag ergaben sich durch Äußerungen einer am Sicherstellungsgelände erschienenen Person Hinweise darauf, dass sich in dem Fahrzeug darüber hinaus gefährliche Gegenstände befinden sollen.

Für die Überprüfung des Fahrzeugs zog die Bonner Polizei Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzu. Bis auf die bereits genannten Gegenstände wurde nichts Verdächtiges aufgefunden.

Die noch andauernden Ermittlungen gegen den 21-Jährigen führt das Kriminalkommissariat 11.

