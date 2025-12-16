Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 40-Jähriger lag bewusstlos vor Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Seit Sonntag (14.12.2025) wird ein 40-jähriger Mann in einer Bonner Klinik intensivmedizinisch betreut. Er war in den frühen Morgenstunden, gegen 03:10 Uhr, in der Gottfried-Claren-Straße in Bonn-Beuel von Passanten bewusstlos auf dem Boden vor einer Gaststätte vorgefunden worden. Die Melder verständigten den Rettungsdienst, woraufhin auch die Polizei Kenntnis erhielt. Vor Ort waren zunächst keine äußerlichen Verletzungen erkennbar, es ergaben sich während des Polizeieinsatzes auch keine Hinweise auf Straftaten. Bei der folgenden Untersuchung in einer Bonner Klinik wurden jedoch schwere innere Kopfverletzungen festgestellt. Da im weiteren Verlauf nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es infolge einer Auseinandersetzung zur Verletzung des 40-Jährigen kam, übernahm am Dienstag (16.12.2025) eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schöneseiffen in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Martin Kriebisch von der Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Geschehensablauf und sucht nach möglichen Zeugen. Wer in der Nacht zu Sonntag Beobachtungen gemacht hat, die mit dem geschilderten Geschehen in Verbindung stehen, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

