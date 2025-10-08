PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen +++ Brandstiftungen in Elbtal - Tatverdächtiger festgenommen +++

Limburg (ots)

1. Brandstiftungen in Elbtal - Tatverdächtiger festgenommen, Limburg / Elbtal, Dienstag, 07.10.2025, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es der Polizei in Limburg gelungen, den mutmaßlichen Brandstifter von Elbtal festzunehmen. Der 36-Jährige rief gegen 04:00 Uhr bei der Notrufnummer der Polizei an und teilte mit, dass er soeben einen Brand in der Hauser Straße in Elbtal gelegt habe. Polizei und Feuerwehr eilten zu dem angegebenen Ort, zeitgleich konnte die Polizei ermitteln, dass der Anrufer sich aktuell in Limburg befand. Eine weitere Streife fuhr somit in den Bereich des Limburger Bahnhofs, machte den 36-Jährigen in der Eisenbahnstraße in einer Hecke versteckt ausfindig und nahm ihn fest. Währenddessen wurde klar, dass es in Elbtal zu keinem weiteren Brand gekommen war. Der Festgenommene stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Zudem fanden die Beamten das für den Notruf genutzte Mobiltelefon. Nach der Festnahme gab der 36-Jährige an, dass er für die Brände in Elbtal verantwortlich sei. Er wurde für die weiteren Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler Beweismittel zu den Brandstiftungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwochnachmittag dem Haftrichter des Amtsgerichtes Limburg vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell