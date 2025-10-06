POL-LM: +++ Mobiltelefon geraubt +++ Pkw gestohlen +++ Mit Messer verletzt - Täter festgenommen +++ In Waffenverbotszone mit Messer gedroht +++ Unfälle unter Alkoholeinfluss +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mobiltelefon geraubt,

Limburg, Parkstraße, Samstag, 04.10.2025, 03:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Limburg ein Mobiltelefon geraubt worden. Ein 37-Jähriger war zu Fuß gegen 03:50 Uhr in der Parkstraße unterwegs, als er bemerkte, wie ihm ein Unbekannter hinterherlief. Dieser Mann schubste den 37-Jährigen im Vorbeigehen zu Boden, sodass dieser sein Mobiltelefon fallen ließ. Der dunkelhaarige und dunkel gekleidete Täter hob das Telefon auf und flüchtete dann zu Fuß mit der Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Pkw gestohlen,

Limburg-Eschhofen, Haideweg, Samstag, 04.10.2025, 04:20 Uhr bis 10:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Samstagmorgen ein Auto entwendet worden. Ein 52-Jähriger hatte einen schwarzen VW Lupo gegen 04:20 Uhr im Haideweg am Straßenrand abgestellt. Als er gegen 10:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug gestohlen hatten. An dem Auto war zuletzt das Kennzeichen "LM-CA 253" angebracht. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Mit Messer verletzt - Täter festgenommen, Limburg, Graupfortstraße, Sonntag, 05.10.2025, 12:40 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist in Limburg ein Mann mit einem Messer verletzt worden, die Polizei nahm den Täter nach kurzer Fahndung fest. Ein 19-Jähriger betrat gegen 12:40 Uhr einen Imbiss in der Graupfortstraße. Dort kam es zum Streit mit einem 27-jährigen Mitarbeiter. Im Zuge der Auseinandersetzung zog der Jüngere ein Messer und verletzte den Älteren damit an der Hand. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Mehrerer Streifen fahndeten nach dem 19-Jährigen und konnten ihn mithilfe von Zeugen am Bahnhof ausfindig machen und festnehmen. Das genutzte Messer fanden die Beamten im Schuh des Täters. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Den verletzten 27-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

4. In Waffenverbotszone mit Messer gedroht, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 02.10.2025, 20:50 Uhr

(wie) In der Limburger Waffenverbotszone ist am Donnerstagabend ein Mann mit einem Messer bedroht worden, den Täter nahm die Polizei fest. Gegen 20:50 Uhr wurde der Polizei ein Mann am Bahnhof gemeldet, der einen 21-jährigen Busfahrer bedrohte. Dabei sagte der Täter, dass er den Busfahrer abstechen wolle und griff dabei suchend in seine Tasche. Dann floh er allerdings zu Fuß. Kurz darauf nahm ihn eine Streife der Polizei fest und stellte das mitgeführte Messer sicher. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der 27-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten. Diese durfte er mit einem Platzverweis für die Limburger Waffenverbotszone anschließend wieder verlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Randalierer festgenommen,

Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Freitag, 03.10.2025, 13:30 Uhr

(wie) Am Freitag hat die Polizei in Obertiefenbach einen Randalierer festgenommen, welcher danach die Beamten im Streifenwagen angriff. Mehrere Zeugen meldeten über Notruf einen Mann in der Steinbacher Straße, der in verschiedenen Sprachen herumschrie und versuchte, Passanten zu provozieren. Eine Streife traf den 30-Jährigen mit mehreren Verletzungen an der Hand und auf dem Gehweg sitzend an. Da er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen versuchte er dann mit seinen blutverschmierten Händen auf die Beamten einzuwirken und bespuckte sie. Die Polizei beendete den Widerstand schnell und brachte den Mann in eine Gewahrsamszelle. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

6. Auf Kater geschossen,

Weilmünster-Möttau, Am Lickertshain, Donnerstag, 02.10.2025, 07:30 Uhr bis Freitag, 03.10.2025, 10:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagvormittag ist in Möttau auf einen Kater geschossen und dieser schwer verletzt worden. Eine 67-Jährige verständigte am Freitag die Polizei, da sie ihren Kater plötzlich mit undefinierbaren Verletzungen vorgefunden hatte. Bei der Behandlung in einer Tierklinik kam der begründete Verdacht auf, dass mit einem Schrotgewehr auf das Tier geschossen worden war. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06134/ 9140-0 um Hinweise zu dem Fall.

7. Betrunken mit E-Scooter gestützt,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Freitag, 03.10.2025, 15:05 Uhr

(wie) Am Freitag ist in Hadamar ein betrunkener Mann mit einem E-Scooter gestürzt und dabei verletzt worden. Der 35-Jährige befuhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug die Mainzer Landstraße, wo er ohne Fremdeinwirkung auf Höhe des Friedhofswegs zu Fall kam. Dort fanden Passanten den Verletzten und verständigten die Polizei. Ein Rettungswagen und eine Polizeistreife eilten zum Unfallort, wo sie den stark alkoholisierten Mann vorfanden. Nach einer medizinischen Behandlung musste der 35-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

8. Betrunkene Fahrerin verursacht Unfall, Weilburg-Drommershausen, Talbachstraße, Freitag, 03.10.2025, 20:15 Uhr

(wie) In Drommershausen hat eine betrunkene Frau am Freitagabend einen Unfall verursacht. Die 23-Jährige befuhr mit drei weiteren Personen in einem Mini die Talbachstraße in Richtung Hirschhausen. Hierbei kam sie nach rechts von der Straße ab und fuhr durch ein Beet. Nachdem sie über einen darin liegenden Steinbrocken gefahren war, verlor sie die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen geparkten VW, der dadurch gegen eine Hauswand geschoben wurde. Im Mini wurden bei dem Unfall die Fahrerin und eine Mitfahrerin verletzt. Der Rettungsdienst behandelte beide ambulant. Beim folgenden Atemalkoholtest erreichte die 23-Jährige einen Wert von über zwei Promille. Daher musste sie die Beamten mit zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein stellte die Polizei sicher.

