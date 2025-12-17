Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 40-Jähriger lag bewusstlos vor Gaststätte - Meldung -2-

Bonn (ots)

Nachdem in der Nacht zu Sonntag (14.12.2025) ein 40-jähriger Mann von Passanten bewusstlos auf dem Boden vor einer Gaststätte in Bonn-Beuel vorgefunden worden war, hat am Dienstag eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen (siehe dazu auch unsere Meldung vom 16.12.2025, 15:59 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6180867).

Noch am Dienstagnachmittag meldete sich daraufhin der Rechtsbeistand eines 20-jährigen Mannes bei der Mordkommission, der angab, dass sein Mandant nähere Angaben zum Geschehensablauf machen könne. Am Mittwoch (17.12.2025) wurde der Mann von der Mordkommission vernommen. Nach dem bisherigen Sachstand war es demzufolge kurz vor dem Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Streitgeschehen zwischen den beiden Männern gekommen, welches zunächst in der Gaststätte entbrannte. Im weiteren Verlauf gerieten die Kontrahenten im Außenbereich erneut aneinander, wobei der 40-Jährige zu Boden gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen sein soll. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist weiterhin Gegenstand andauernder Ermittlungen. Die Mordkommission sucht daher weitere Zeugen, die das Geschehen vor der Gaststätte in der Gottfried-Claren-Straße beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen. Der 40-jährige Geschädigte wird indes weiter in einer Bonner Klinik intensivmedizinisch betreut.

