Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu schwarzem Kleinwagen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (12.12.2025) in der Bonner Nordstadt ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit gegen 12:55 Uhr wartete ein 36-jähriger Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Dorotheenstraße an der Einmündung des Kaiser-Karl-Rings aus Richtung Adolfstraße kommend. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer trotz Rotlicht zeigender Ampel an dem Wagen des 36-Jährigen vorbei und bog nach rechts auf den Kaiser-Karl-Ring ab. Dabei berührte und beschädigte er das stehende Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug könnte es ich um einen schwarzen Nissan Micra mit Bonner Städtekennung gehandelt haben.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dem Fahrzeugführer machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell