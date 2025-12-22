Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter nach Betrugsdelikt identifiziert

Köln (ots)

Nach einem Betrugsdelikt hatte die Bonner Polizei am 18.12.2025 auf richterlichen Beschluss Fotos eines bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht. Er soll am 08.07.2025 in der Kölner Innenstadt sowie am 09.07.2025 in Köln-Nippes und zweimal in Köln-Höhenberg mit einer rechtswidrig erlangten Debitkarte Bargeld abgehoben haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 18.12.2025, 14:37 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6182499).

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich identifiziert. Es handelt sich um einen 18-jährigen Kölner. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

