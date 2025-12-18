BPOL-KI: Mann reist unerlaubt ein und muss ins Gefängnis
Puttgarden (ots)
Am 18.12.2025 überprüften Beamte der Bundespolizeiinspektion Kiel im Revier Puttgarden einen von Dänemark zurückgewiesenen senegalesischen Staatsangehörigen. Hierbei stellten sie fest, dass der 40-jährige unerlaubt eingereist ist und zudem auch per Haftbefehl gesucht wurde.
Gegen Mitternacht überprüften die Bundespolizisten den Mann, der zuvor von den dänischen Behörden mittels Fährschiffs zurückgewiesen wurde. Einen für die Einreise bzw. Aufenthalt in Deutschland zwingend erforderlichen gültigen Reisepass/Aufenthaltstitel konnte der 40-jährige nicht vorweisen. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes wurde der Mann mit in das Bundespolizeirevier in Puttgarden genommen. Eine Überprüfung im Fahndungssystem ergab dann einen offenen Haftbefehl durch eine Staatsanwaltschaft in Hessen. Demnach war der Mann wegen unerlaubter Einreise ohne Pass zu 40 Tagen Haft verurteilt worden. Eine die Haft abwendende Geldstrafe i. H. v. knapp 400,- Euro konnte er nicht beibringen, so dass er gegen 04:30 Uhr einer Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt übergeben wurde. Wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz muss er sich zudem strafrechtlich verantworten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kiel
Katharina Wala
Telefon: 0431/ 980 71 - 118
E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell