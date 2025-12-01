BPOL-KI: Frau vom Zug erfasst
Preetz (ots)
Preetz - Frau vom Zug erfasst
Am 30.11.2025 kam es auf der Bahnstrecke Preetz Richtung Raisdorf zu einem Personenunfall. Eine 77-jährige Frau hielt sich im Gleisbett auf und wurde von einem herannahenden Regionalzug erfasst. Sie kam mit Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.
Kurz nach 12:00 erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel die Kenntnis über einen Personenunfall. Ein Triebfahrzeugführer eines Regionalzuges habe auf der Strecke Preetz - Raisdorf eine Person erfasst, die sich dort im Gleisbett aufhielt. Zuvor habe er noch gehupt und eine Schnellbremsung eingeleitet. Eine Streife der Bundespolizei eilte sofort nach Preetz. Vor Ort befanden sich bereits Rettungskräfte und Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch keine verunfallte Person feststellbar. Über hundert Meter weiter konnten dann jedoch Kräfte des Rettungsdienstes eine 77-jährige Ukrainerin im Gleisbereich antreffen. Sie war ansprechbar und wies zunächst keine offensichtlichen Verletzungen auf. Erst nach genauere Untersuchung wurden Verletzungen festgestellt, die eine ärztliche Versorgung benötigten. Sie kam im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Die Strecke war für den Zeitraum der Maßnahmen gesperrt. Die ca. 150 Fahrgäste des Regionalzuges blieben alle unverletzt und der Zug konnte nach ca. 90 Minuten seine Fahrt Richtung Kiel fortsetzten.
Warum die Frau sich in den Gleisen aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ukrainerin muss sich nun strafrechtlich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell