Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Passanten verhindern Diebstahl aus Rettungswagen

Lübeck Bahnhof (ots)

Am 30.10.2025 kam es am Lübecker Bahnhof zu einem Rettungseinsatz auf Gleis 7. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wie auch der Bundespolizei waren im Einsatz. Während dessen machte sich eine männliche Person am abgestellten Rettungswagen zu schaffen und entwendete eine "Kindernotfalltasche".

Gegen 16:40 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen polizeibekannten 48-jährigen Deutschen im Bahnhof Lübeck. Während der Kontrolle meldete sich eine Bürgerin bei der Streife und gab an, gerade Augenzeugin eines Diebstahls geworden zu sein. Der sich in der Kontrolle befindliche Mann habe zuvor an dem abgestellten Rettungswagen eine Seitentür geöffnet und einen Rucksack entnommen. Bei dem Rucksack handelt es sich um einen "Kindernotfallrucksack". Dieser ist für lebensrettende Maßnahmen von Säuglingen und Kindern unabdingbar.

Durch das beherzte Einschreiten der Melderin und noch weiteren Passanten, konnte verhindert werden, dass sich der 48-jährige mit dem Rucksack entfernte. Der 48-jährige Mann wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Katharina Wala
Telefon: 0431/ 980 71 - 118
E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

