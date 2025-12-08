Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Erinnerung: Bürgerinformation anlässlich einer gemeinsamen Großübung im Stadtgebiet Kiel - Folgemeldung zu BPOLI KI,01.12.25

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Morgen führen Bundespolizei und Landespolizei eine großangelegte Übung im Kieler Stadtgebiet durch. Von 8 bis 14 Uhr trainieren über 600 Einsatzkräfte unter realen Einsatzbedingungen im und am Hauptbahnhof, entlang der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion sowie am Stadion selbst.

Während der Übung wird es im Bereich des Kieler Hauptbahnhofes und im Kieler Stadtgebiet zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen kommen. Diese werden auf ein Minimum reduziert.

Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 01.Dezember 2025 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/6169656

