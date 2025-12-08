PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Erinnerung: Bürgerinformation anlässlich einer gemeinsamen Großübung im Stadtgebiet Kiel - Folgemeldung zu BPOLI KI,01.12.25

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Morgen führen Bundespolizei und Landespolizei eine großangelegte Übung im Kieler Stadtgebiet durch. Von 8 bis 14 Uhr trainieren über 600 Einsatzkräfte unter realen Einsatzbedingungen im und am Hauptbahnhof, entlang der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion sowie am Stadion selbst.

Während der Übung wird es im Bereich des Kieler Hauptbahnhofes und im Kieler Stadtgebiet zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen kommen. Diese werden auf ein Minimum reduziert.

Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 01.Dezember 2025 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70257/6169656

Rückfragen sind an folgende Ansprechpartner zu stellen:

   - André Fischer / Bundespolizeiinspektion Kiel:

bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de Tel.: 0431/ 98071-119

   - Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel:

pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de Tel.: 0431/ 160-2010

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

