BPOL-KI: Medieneinladung/Bürgerinformation Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Kiel anlässlich einer gemeinsamen Großübung im Stadtgebiet Kiel
Kiel (ots)
Am 9. Dezember 2025 führen Bundespolizei und Landespolizei eine großangelegte Übung im Kieler Stadtgebiet durch. Von 8 bis 14 Uhr trainieren über 600 Einsatzkräfte unter realen Einsatzbedingungen im und am Hauptbahnhof, entlang der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion sowie am Stadion selbst. Ziele der Übung sind die Fortbildung von Führungskräften sowie die Intensivierung des gemeinsamen, behördenübergreifenden Einsatzes von Bundes- und Landespolizei am Beispiel eines Fußballeinsatzes. Dabei stehen insbesondere positive Synergieeffekte wie Kräfte- / Ressourcenschonung im Vordergrund. Während der Übung wird es im Bereich des Kieler Hauptbahnhofes und im Kieler Stadtgebiet zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen kommen. Diese werden auf ein Minimum reduziert. Um möglichst realitätsnah zu üben, kommt u.a. auch Pyrotechnik zur Anwendung. Dies wird aber keinerlei Auswirkungen für die Allgemeinheit haben. Vor Ort stehen zudem Ansprechpartner von Bundes- und Landespolizei bereit.
Medienvertreterinnen und -Vertreter sind eingeladen, die Übung zu begleiten. Es wird um vorherige Anmeldung bis zum 5. Dezember 2025, 12:00 Uhr über die u. a. Kontakte gebeten.
