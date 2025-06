Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennende Propangasflasche in Sümmern

Iserlohn (ots)

Die Feuerwehr Iserlohn wurde heute Mittag mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe Sümmern zur Rittershausstraße in den Ortsteil Sümmern gerufen. Gegen 13:03 Uhr war hier beim Grillen eine Propangasflasche in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Flasche bereits aus dem Grill entfernt worden und lag auf einer freien Fläche, das Gas trat brennend am Flaschenventil aus. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Flasche vor und konnte das Flaschenventil abdrehen, die Flamme erlosch daraufhin. Im Anschluss wurde die leicht erwärmte Gasflasche noch kurz mit Wasser gekühlt, so dass der Einsatz der Feuerwehr nach kurzer Zeit beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell