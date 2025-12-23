Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrparteienhaus

Bonn (ots)

Am Montagabend (22.12.2025) brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses an der Königstraße in der Bonner Südstadt ein.

Im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 20:05 Uhr gelangten die Einbrecher ins Treppenhaus und begaben sich ins vierte Obergeschoss des Hauses. Dort brachen sie zwei Wohnungstüren benachbarter Wohnungen auf, durchwühlten die Räume und flüchteten im Anschluss wieder vom Tatort. Aus einer der Wohnungen wurden Schmuck und Bekleidung gestohlen, Ermittlungen zu Art und Umfang möglichen Diebesguts aus der zweiten Wohnung dauern derzeit noch an. Durch einen Zeugen wurde im Tatzeitraum ein Mann vor dem Haus beobachtet, der als ca. 1,85 m groß, mit athletischer Statur, hellem Hautteint, dunkler Wollmütze und dunkler Jacke beschrieben wird. Ob der Mann mit dem Tatgeschehen in Verbindung steht, wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebene Person im Tatzeitraum in der Südstadt beobachtet oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell