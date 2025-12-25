PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen

Bonn (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Graf-Stauffenberg-Straße in Bonn-Kessenich am späten Mittwochabend (24.12.2025) ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

Zum Tatzeitpunkt, gegen 22:25 Uhr, begaben sich die noch unbekannten Täter auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Nach dem vorliegenden Sachstand machten sich die Unbekannten an einer Fensterscheibe des Hauses zu schaffen, wobei diese zerbarst. Die Einbrecher flüchteten nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum im Umfeld des Tatortes aufgefallen sind, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

