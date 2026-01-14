PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Schlammfahrt endet am Baum

Steinweiler (ots)

Dienstagabend hatte sich ein Mann mit seinem PKW im Bereich Rosenhof im Schlamm festgefahren. Nach einiger Zeit konnte er sich selbstständig befreien und fuhr nur weniger Meter später, vermutlich aufgrund der verdreckten Reifen, im Kurvenbereich gegen einen Baum. Er wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

