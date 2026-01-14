POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl von Baustelle
Maikammer (ots)
Unbekannte haben in der Mühlstraße von einer Baustelle Baumaterialien im Wert von fast 2.000 Euro entwendet. Der Tatzeitraum war in den zurückliegenden Tagen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
