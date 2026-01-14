PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl von Baustelle

POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl von Baustelle
  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Unbekannte haben in der Mühlstraße von einer Baustelle Baumaterialien im Wert von fast 2.000 Euro entwendet. Der Tatzeitraum war in den zurückliegenden Tagen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:34

    POL-PDLD: Wörth - Brand eines Anbaus

    Wörth am Rhein (ots) - Am 14.01.2026 gegen 10:45h wurde eine Gebäudebrand in der Ottstraße in Wörth gemeldet. Dort konnte ein Feuer im Dachstuhl eines als Lagerraum genutzten Anbaus unmittelbar neben einem Wohnhaus festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:15

    POL-PDLD: Schwegenheim - Schulwegkontrolle

    Schwegenheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Schwegenheim durch. Eine Vielzahl der Kinder war mit Fahrrädern ohne entsprechende Beleuchtung unterwegs. Zudem wurden drei Verstöße wegen fehlender oder unzureichender Kindersicherung geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958 0 ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:34

    POL-PDLD: Steinweiler - Schlammfahrt endet am Baum

    Steinweiler (ots) - Dienstagabend hatte sich ein Mann mit seinem PKW im Bereich Rosenhof im Schlamm festgefahren. Nach einiger Zeit konnte er sich selbstständig befreien und fuhr nur weniger Meter später, vermutlich aufgrund der verdreckten Reifen, im Kurvenbereich gegen einen Baum. Er wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren