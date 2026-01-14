POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl von Baustelle

Wörth am Rhein (ots) - Am 14.01.2026 gegen 10:45h wurde eine Gebäudebrand in der Ottstraße in Wörth gemeldet. Dort konnte ein Feuer im Dachstuhl eines als Lagerraum genutzten Anbaus unmittelbar neben einem Wohnhaus festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht ...

