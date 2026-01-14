PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 10 Handyverstöße

POL-PDLD: Edenkoben - 10 Handyverstöße
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurden 10 Autofahrer gestern (13.01.2026) am Kreisel der K6 sanktioniert, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten oder an diesem herumhantierten. Einem 25 Jahre alten Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, weil er an seinem Fahrzeug ein Fahrwerk und Felgen verbaute, welche nicht zugelassen sind. Er bekam eine Anzeige. 12 Autofahrer waren in der Edesheimer Staatsstraße zu schnell, weshalb eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen werden musste. Weitere 6 Geschwindigkeitsverstöße gab es an der Roschbacher Einmündung zur L 516. Obwohl nur 70 km/h erlaubt sind, war der Schnellste 100 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:34

    POL-PDLD: Wörth - Brand eines Anbaus

    Wörth am Rhein (ots) - Am 14.01.2026 gegen 10:45h wurde eine Gebäudebrand in der Ottstraße in Wörth gemeldet. Dort konnte ein Feuer im Dachstuhl eines als Lagerraum genutzten Anbaus unmittelbar neben einem Wohnhaus festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:15

    POL-PDLD: Schwegenheim - Schulwegkontrolle

    Schwegenheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Schwegenheim durch. Eine Vielzahl der Kinder war mit Fahrrädern ohne entsprechende Beleuchtung unterwegs. Zudem wurden drei Verstöße wegen fehlender oder unzureichender Kindersicherung geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958 0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren