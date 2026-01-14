Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 10 Handyverstöße

Edenkoben

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurden 10 Autofahrer gestern (13.01.2026) am Kreisel der K6 sanktioniert, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten oder an diesem herumhantierten. Einem 25 Jahre alten Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, weil er an seinem Fahrzeug ein Fahrwerk und Felgen verbaute, welche nicht zugelassen sind. Er bekam eine Anzeige. 12 Autofahrer waren in der Edesheimer Staatsstraße zu schnell, weshalb eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen werden musste. Weitere 6 Geschwindigkeitsverstöße gab es an der Roschbacher Einmündung zur L 516. Obwohl nur 70 km/h erlaubt sind, war der Schnellste 100 km/h unterwegs.

