PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Langen Straße im Ortsteil Holzhausen-Externsteine versuchten bislang Unbekannte am Mittwoch (21.01.2026) zwischen 7 und 16 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, aber schafften es nicht diese zu öffnen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:16

    POL-LIP: Lage - Waddenhausen. Auffahrunfall mit Flucht und Drogenverdacht.

    Lippe (ots) - Ein 31-jähriger Mann aus Bad Salzuflen verursachte am Dienstagnachmittag (20.01.2026) gegen 15:25 Uhr auf der Schötmarschen Straße einen Auffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher war mit seinem VW Golf auf den Mercedes einer 46-jährigen Lemgoerin aufgefahren und hatte ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:15

    POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Verkehrsunfall nach rücksichtsloser Fahrweise.

    Lippe (ots) - Ein 65-jähriger Fahrer fuhr am Dienstagvormittag (20.01.2026) gegen 10:05 Uhr auf der Bad Meinberger Straße in Fahrtrichtung Diestelbruch nach ersten Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Fahrbahnverengung und verlor dabei die Kontrolle über seinen Skoda. Das Fahrzeug geriet nach einem Kontakt mit dem Bordstein nach rechts, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:15

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Werkzeugdiebstahl aus Sanierungsobjekt.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Montagabend (19.01.2026) 17:15 Uhr und Dienstagnachmittag (20.01.2026) 15 Uhr über ein Fenster in eine Baustelle am Pappelweg in Biemsen-Ahmsen ein und stahlen Werkzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro. Zudem wurde das Fenster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren