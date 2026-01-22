POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch in Wohnung.
Lippe (ots)
In der Langen Straße im Ortsteil Holzhausen-Externsteine versuchten bislang Unbekannte am Mittwoch (21.01.2026) zwischen 7 und 16 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, aber schafften es nicht diese zu öffnen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
