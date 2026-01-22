PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Weitere Anzeigen wegen Schrauben auf der Fahrbahn - Polizei sucht weiterhin Geschädigte und Zeugen.

Lippe (ots)

Bezugnehmend auf eine Zeugensuche der Polizei zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch Nägel auf der Fahrbahn (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6200039) haben sich inzwischen vier weitere Personen beim Verkehrskommissariat gemeldet.

Am 14.01.2026 gegen 13 Uhr war eine 44-jährige VW Golf-Fahrerin in der Schulstraße unterwegs. Nach ihrer Fahrt war ihr Reifen durch eine Schraube beschädigt.

Am 15.01.2026 fuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Cupra Formentor zwischen 9.30 und 10.15 Uhr auf der Lemgoer Straße in Richtung Lemgo und bemerkte später eine Schraube in seinem beschädigten Reifen. Ebenso ging es einer 42-jährigen Chevrolet-Fahrerin, nachdem sie am selben Tag zwischen 16.20 und 18.30 Uhr im Bereich Mittelstraße/Brüderstraße in Spork unterwegs war.

Auch ein 47-jähriger Autofahrer erstattete Anzeige, nachdem er am 16.01.2026 gegen 20 Uhr auf der Sternberger Straße mit seinem VW Touran über eine Schraube gefahren war, die augenscheinlich mutwillig auf der Fahrbahn befestigt wurde. Bei seinem Wagen entstand ebenfalls ein Reifenschaden.

Das Verkehrskommissariat sucht weiterhin nach Geschädigten sowie Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zu den Gefährdungsdelikten geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

