Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Detmold/Lage. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe: Zahlreiche Festnahmen und Durchsuchungen zur Bekämpfung der bandenmäßigen Rauschgiftkriminalität.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) fand im Rahmen eines umfangreichen, verdeckten Ermittlungsverfahrens der lippischen Kriminalpolizei ein großer Polizeieinsatz mit zahlreichen Festnahmen und anschließenden Durchsuchungen statt.

Im Fokus der Ermittlungen stehen mehrere überregional agierende deutsche, türkische und albanische Tatverdächtige. Diese stehen nach bisherigen Erkenntnissen unter dringendem Tatverdacht im Bereich Lemgo bandenmäßig illegal mit Betäubungsmitteln und mutmaßlich auch Waffen zu handeln.

Den Einsatz unterstützten Spezialeinheiten der Polizei sowie Diensthundeführer mit Diensthunden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einige Tatverdächtige möglicherweise bewaffnet sind. Auch das Technische Hilfswerk (THW) stand bei den Durchsuchungen unterstützend zur Seite.

Die Bilanz des Einsatzes: Insgesamt wurden neun Personen vorläufig festgenommen - darunter sieben Männer und zwei Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren aus Lemgo, Detmold, Lage und Köln. Ein Mann erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen.

Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte ein Geschäftsobjekt im Biesterbergweg in Lemgo sowie neun Wohnobjekte in Lemgo (3), Detmold (3), Lage sowie in Köln und Paderborn. Bei den Durchsuchungen konnten eine große Menge an Betäubungsmitteln (unter anderem mehrere Kilogramm Kokain und Amphetamine sowie Streckmittel und tausende Ecstasy-Pillen), eine sechsstellige Summe an Bargeld und scharfe Schusswaffen samt großer Menge an Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Auch sechs Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Drei der Festgenommenen sind auf Anweisung der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Die sechs Haupttatverdächtigen wurden am Donnerstag (22.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete die Untersuchungshaft für einen 40-jährigen Türken aus Lemgo, einen 50-jährigen Türken aus Lage, einen 29-jährigen Deutsch-Türken aus Detmold, einen 20-jährigen Deutschen aus Detmold, einen 59-jährigen Deutschen aus Lemgo und eine 33-jährige Deutsche aus Köln an. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern im Rahmen einer Ermittlungskommission an.

