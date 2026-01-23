Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Seminar-Einladung für Senioren: Sicher im Auto unterwegs.

Lippe (ots)

Ältere, aktive Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Wissen zum Thema Straßenverkehr auffrischen und erweitern möchten, sind von der Polizei herzlich eingeladen am Seminar "Unfallfrei - ich bin dabei" am 17.02.2026 teilzunehmen. Das Seminar findet von 9 - 11.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Seniorenresidenz "Augustinum" im Römerweg 9 in Detmold-Hiddesen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Parkplätze sind am Veranstaltungsort vorhanden.

Nach einem Einführungsvortrag, bei dem auch ein reger Austausch erfolgen soll, wird die Fahrzeugtechnik am eigenen Auto unter die Lupe genommen. Ein Highlight wird der Einsatz einer VR Brille (Virtual Reality Brille) sein. So "erleben" die Seniorinnen und Senioren Gefahrensituationen in der virtuellen Welt, ohne sich oder andere Verkehrsteilnehmende wirklich in Gefahr zu bringen.

Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 20 Personen begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge der eingehenden Anrufe belegt. Interessierte können sich bei der lippischen Direktion Verkehr telefonisch unter (05231) 609-4012 (Montag bis Freitag von 8 - 12 Uhr) informieren und anmelden.

Im Anschluss an das Seminar gibt es die Möglichkeit an dem 3-Gänge-Mittagessen (Kosten: 28 Euro) in der Seniorenresidenz teilzunehmen. Das Mittagessen ist ebenfalls mit anzumelden.

