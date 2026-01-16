Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Brennender Pkw

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel befuhr am Donnerstag, 15.01.2026 gegen 11.35 Uhr ein 90 Jahre alter Mann die Brombachstraße in Riedmatt in Richtung B34. An der Einmündung zur B34 sah er Rauch aus der Motorhaube aufsteigen, woraufhin er anhalten wollte. Da die Bremsen nicht reagierten, brachte er das Fahrzeug mittels Handbremse zum Stehen. Beim Verlassen des Fahrzeuges fing dieses Feuer. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die B34 musste für kurze Zeit beidseitig gesperrt werden. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe. Vermutlich war die Brandursache ein technischer Defekt. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

