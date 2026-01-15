PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Fahrradfahrerin stürzt nach Überholmanöver eines PKWs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 14.01.2026, ereignete sich gegen 14:10 Uhr an der Kreuzung Schmiedeweg / Glöcklehofweg in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Geschädigte sei im Schmiedeweg von einem bislang unbekannten dunklen PKW überholt und anschließend geschnitten worden, sodass diese zu Fall kam. Ohne sich um die verletzte 84-jährige zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und verließ die Unfallörtlichkeit. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.-Nr. 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können.

pk (MH)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:44

    POL-FR: Lörrach: Geldbörse aus Massagepraxis entwendet

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.01.2026, gegen 11.45 Uhr, betrat ein unbekannter Mann den Eingangs- / Empfangsbereich einer Massagepraxis in der Brühlstraße. Aufgrund einer Behandlung war dieser Bereich zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt. Der Unbekannte schaute sich wohl gezielt um, durchsuchte die Theke und entwendete eine dort abgelegte Geldbörse. Danach verließ der Unbekannte unbemerkt die Praxis. Medienrückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren