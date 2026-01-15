Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Fahrradfahrerin stürzt nach Überholmanöver eines PKWs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 14.01.2026, ereignete sich gegen 14:10 Uhr an der Kreuzung Schmiedeweg / Glöcklehofweg in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Geschädigte sei im Schmiedeweg von einem bislang unbekannten dunklen PKW überholt und anschließend geschnitten worden, sodass diese zu Fall kam. Ohne sich um die verletzte 84-jährige zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und verließ die Unfallörtlichkeit. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.-Nr. 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können.

pk (MH)/ ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell