Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verfolgungsfahrt eines Rollers - Zeugen

Geschädigte gesucht

Dudenhofen (ots)

Am Dienstag, gegen 16:40 Uhr fuhr eine Polizeistreife auf der L537 von Harthausen in Richtung Dudenhofen. Kurz vor dem Ortseingang Dudenhofen kamen der Streife zwei Roller entgegen. Der Fahrer eines grauen Rollers machte einen sogenannten "Wheelie", d.h. er fuhr lediglich auf seinem Hinterrad, das Vorderrad befand sich dabei in der Luft. Folglich sollte der graue Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden und der Streifenwagen wurde gewendet. Beide Roller bogen auf einen Wirtschaftsweg ab, dort hielt einer der Roller an, der andere Roller, mit welchem die Verkehrskontrolle durchgeführt werden sollte, versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und Anhalte Signalen setzte der Roller seine Fahrt auf dem Wirtschaftsweg mit Geschwindigkeiten um die 100 km/h fort. Im Bereich Andreashof / Martinshof kreuzte der Roller die K27, welche zu diesem Zeitpunkt gut befahren war. Anschließend entfernte sich der Roller weiter in Richtung Speyer und konnte durch fahren über diverse Felder sich der Kontrolle durch die Polizei erfolgreich entziehen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Roller oder dem Fahrer geben können und Geschädigte, welche z.B. durch den Roller gefährdet wurden, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

